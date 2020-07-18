Kenan Doğulu Yenikapı'da kapalı gişe

Doğulu'nun prodüktörlüğünü yaptığı, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ''Petek Pansiyon'' albümündeki şarkıları ilk kez seslendiren Cem Pilevneli, sanatçıdan önce sahne aldı.

Biletleri saatler önce tükenen performansının açılışını ''Kız Sana Hayran'' şarkısı ile yapan Kenan Doğulu, yaklaşık iki buçuk saatlik performansı boyunca sahnede adım atmadık yer bırakmazken ünlü sanatçıya tüm konser boyunca sevenleri, korna ve sellektörleriyle eşlik ettiler. Bir önceki konserde olduğu gibi etkinlik alanına ilk gelen hayranı ile sahnede selfie yapmayı da ihmal etmeyen Doğulu'nun bu konserdeki misafiri ise tanıdık bir yüz oldu. Selena dizisinde de rol alan Dilara Kurtulmuş ve arkadaşlarını sahnesinde ağırlayan Kenan Doğulu daha sonra konserine kaldığı yerden devam etti.

Fan kulüp üyelerinin açtığı ''Aynı Gökyüzü Aynı Denize Bakıyoruz... Zor Zamanlardan Birlikte Geçiyoruz'' pankartı ile sahnede duygusal anlar yaşadığı da dikkatlerden kaçmayan Kenan Doğulu, daha sonra Pandemi döneminde olağanüstü bir çaba sarf eden tüm doktorlar ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek ''Doktor'' şarkısını sağlık emekçilerine armağan etti.

