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Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

MAGAZİN HABERLERİ | 30.12.2017 15:22 | Son Güncelleme 1 saat önce

Şarkıcı Kenan Doğulu, kendine ait YouTube kanalında yeni yıla özel bir video paylaştı.

Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Kenan Doğulu'dan yeni yılı evde geçirecek olanlara tavsiyeler…

YouTube kanalında yeni yıla özel video yayınlayan 43 yaşındaki popçu, "Yılbaşını evde geçireceklere kıyafet önerisinde bulunur musun?" sorusuna, "Hiç giymedikleri değişik şeyler gisinler. Mesela 'hayatta etek giymem' diyen bir adam etey giysin. Kostüm şart bence" cevabını verdi.

Başarılı şarkıcı, "Yılbaşını evde geçireceklere kıyafet önerisinde bulunur musun?" sorusu üzerine ise "Etek giymesinler. Spor ayakkabı şart, muhakkak dans edilecek. Rahat kıyafetler her zaman makbuldür. Çok şık olmak gerekmiyor" şeklinde konuştu.

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kenan doğulu yılbaşı

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