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Kenan İmirzalıoğlu 7 ayrı köyde iftar çadırı kurduruyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2018 20:17 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, memleketi Ankara'da Ramazan'ın son haftasındaki 7 akşam, 7 ayrı köyde iftar çadırı kurmak için hazırlıklara başladı.

Kenan İmirzalıoğlu 7 ayrı köyde iftar çadırı kurduruyor

Anneler Günü'nde eşi Sinem Kobal ile Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret eden Kenan İmirzalıoğlu'nun başka bir niyetle gittiği ortaya çıktı. Oyuncu, Ramazan ayında Ankara'daki 7 köye iftar çadırı kurmaya hazırlanıyor.

YARDIMLARI GİZLEYEREK YAPIYOR
İhtiyaç sahiplerine uzattığı yardım eliyle bilinen oyuncu, Ramazan'da da hayırsever davranışlarına bir yenisini eklemek için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı'nda Marmaris'te gizlice kurban kestirip etini köy halkına dağıtan Kenan İmirzalıoğlu, bu Ramazan'da hemşehrilerine iftar yemeği vermek için organizasyon yaptı. Bunun yanı sıra çok sayıda öğrenci ve şehit ailesine destek veren oyuncu, yardımları gizli yapmaya özen gösteriyor.

7 AKŞAM 7 İFTAR YEMEĞİ VERECEK
Ramazan'ın son haftasındaki 7 akşam, 7 ayrı köyde iftar çadırı kurdurtacak olan oyuncu, hazırlıkları Ankara ziyareti sırasında tamamladı. Başarılı oyuncu, bunu her ne kadar gizli tutmaya çalışsa da yaptığı yardımı köy halkı ortaya çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
kenan imirzalıoğlu ramazan

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