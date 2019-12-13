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Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen Alef için bir araya geldi

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Mistik polisiye dizisi Alef'in başrol oyuncuları Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen fotoğraf çekimi için bir araya geldi.

Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen Alef için bir araya geldi

Alef için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Emin Alper’in yönetmen koltuğunda oturacağı, dizinin başrol oyuncuları Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen, geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekimleri için bir araya geldi.

MİSTİK BİR POLİSİYE

‘The Walking Dead’, ‘American Horror Story’ ve ‘The Simpsons’ gibi tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizi ve animasyonların kanalı FX ile ‘Bozkır’, ‘Bartu Ben’ ve ‘7Yüz’ gibi pek çok sevilen yapımı diziseverlerle buluşturan dijital platform BluTV yepyeni bir yapım için güçlerini birleştirdi. May Prodüksiyon’un yapımcılığını üstlendiği, Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in başrollerini paylaştığı ve ödüllü yönetmen Emin Alper’in yöneteceği ‘Alef’, diziseverleri mistik bir polisiye bilmeceyi çözmeye davet edecek. 2020 yılında seyredilebilecek, senaryosunu Emre Kayış’ın kaleme aldığı dizinin başrol oyuncuları geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekimleri için buluştu.

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Sekiz bölümlük sıra dışı polisiye dizi, İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.

Osmanlı ve İslam Tarihi’nden izler taşıyan dizi, gizemli yönüyle oyunculara da büyük heyecan yaşatıyor. Bir seri cinayet vakasının peşine düşecek hırslı dedektif Kemal, tecrübeli ortağı Settar ve de bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar karakterlerine hayat verecek İmirzalıoğlu, Taylan ve Sözen, şimdiden ‘Alef’in diziseverlerle buluşacağı günü bekliyor.


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Alef alef dizisi Ahmet Mümtaz Taylan Melisa Sözen Kenan İmirzalıoğlu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ülke olarak henüz arka sokakları atlatamadık. Bir yenisi daha! Hadi Hayırlısı.
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