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Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

DİZİ HABERLERİ  | 21.08.2018 17:13 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin yeni sezonuna 'Kenan İmirzalıoğlu dahil oluyor' haberlerine, dizinin senaristinden açıklama geldi. Senarist Gökhan Horzum, "Öyle bir şey yok" diyerek konuyu noktaladı.

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerinde yer aldığı Çukur dizisinin yeni sezonunda Cumali karakterine hayat verecek oyuncunun Kenan İmirzalıoğlu olacağı iddia ediliyordu. İddialara ilk ağızdan cevap geldi.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"
Milliyet'e konuşan senarist Gökhan Horzum, 'Kenan İmirzalıoğlu gelecek' söylentisine, "Yok öyle bir şey... Erkan Avcı ve Berkay Ateş, yeni sezonun kötü adamları olarak kadromuza katıldı" dedi.

Gökhan Horzum, "Cumali karakteri için de çok iyi bir oyuncuyla anlaşma yapıldı. Bu sene 'Çukur'da hayatta kalma mücadelesi izlenecek. Bütün taşlar yerinden oynadı, gidenler oldu, kalanlar yaralı...En önemlisi dizinin yeni efendileri var ve hiç de iyi niyetli değiller" şeklinde konuştu.

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Çukur kenan imirzalıoğlu çukur yeni sezon

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