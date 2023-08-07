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Kenan İmirzalıoğlu’ndan dizi setlerine bomba dönüş

07.08.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir yeni dizi projesi merakla beklenen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, sonunda kararını verdi. Bir süredir Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu olan başarılı oyuncu bakın hangi dizi ile dönüyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu olarak ekranda yer alan Kenan İmirzalıoğlu’nun Alef’in ardından çekeceği yeni dizi projesi hayranları tarafından heyecanla bekleniyordu. Çok sayıda teklif alan ancak acele etmeyen ünlü aktör sonunda dev bir ismin projesiyle setlere dönmeye hazırlanıyor.

İmirzalıoğlu, Türk sinema tarihine damgasını vuran, “Eşkıya”, “Muhsin Bey”, “Gönül Yarası”, “Çiçek Abbas” “Fahriye Abla” gibi kült filmlerin mimarı Yavuz Turgul ile Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş’in beraber hazırladığı dizide başrol oynayacak.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre büyük merak uyandıran dizinin yapım şirketi ise unutulmaz projelere imza atan Erol Avcı’nın patronu olduğu TMC Film…

Ekran Alıntısı

Yavuz Turgul ile Erol Avcı, son olarak 2017 yılında Şener Şen’li “Yol Ayrımı” filminde beraber çalışmıştı.

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Kenan İmirzalıoğlu Oyuncu

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