İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın konser bilet fiyatı dikkat çekti!

İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, güçlü sesi ile dikkat çekiyor. Başarılı şarkıcı Dilan Çıtak, sesi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olsa da "İbrahim Tatlıses'in kızı" olarak anılmaktan ve babasının sayesinde sektörde yer aldığının söylenilmesinden çok rahatsız.

Her fırsatta bu konuda isyan eden Çıtak şu sıralar yoğun konser temposunda. Pek çok konser veren İbrahim Tatlıses'in kızının konser biletinin fiyatı ağızları açık bıraktı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konserin bilet fiyatları 4.785 TL'den başlıyordu. Günler öncesinden tükenen biletlere sahip konsere Lübnan, Fas, Dubai, Irak gibi ülkelerden katılımcılar yoğunluktaydı.

Çıtak'ı konserinde Ortadoğulu fanları yalnız bırakmadı.

