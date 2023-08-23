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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül değişti

23.08.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım ve son olarak Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında büyük ödül değişti. İşte iddia edilen o tutar...

ATV'de yayınlanan fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' uzun yıllardır keyifle izlenen yarışmalardan biri. Sorulan sorular, yarışmacıların ilginç hayatları ve kazanılan büyük ödüller her dönem gündem oluyor. Bu sefer ise yarışmayla ilgili ilginç bir iddia gündemde.

Kenanvİmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında Türk parasının kaybettiği değerin ardından büyük ödül de güncellendi.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının yeni sezon tanıtımı çekildi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu yaptığı atv’nin fenomen yarışmanın büyük ödülü ekonomik kriz sonrası revize edildi.

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Yarışmasının son olarak en yüksek ödülü 1 milyon Türk lirasıydı. Son gelen bilgi büyük ödülün 5 milyon TL'ye çıkartıldığı yönünde...

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Kenan İmirzalıoğlu

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