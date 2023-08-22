Oğlunun cinsel içerikli filminde rol almıştı! Elizabeth Hurley şimdi de çıplak güneşlendi

İngiliz model ve aktris Elizabeth Hurley, oğlu Damien'in yönettiği yeni bir erotik gerilim filminde cinsel içerikli sahnelerle gündeme gelmişti. Daha önce verdiği pozlar yüzünden çocuklarından eleştiri alan Hurley hiçbir zaman tarzından ödün vermiyor.

58 yaşındaki Hurley, son olarak 2.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaştığı bir videoyla gündeme geldi.

Havuza bıraktığı karpuz dilimi şeklindeki deniz yatağının üzerinde çıplak bir şekilde güneşlenen Hurley, gönderisine "Sadece bir dilim karpuz üzerinde yüzüyorum..." notunu düştü.



Ünlü yıldızın paylaşımlarına ise yorum yağdı. Hurley'ın çıplak paylaşımına "Bir karpuzu hiç bu kadar kıskanmamıştım...", "Komşular seni seviyor olmalı", "Elizabeth Hurley yaşlanmıyor" yorumları yapıldı.