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Oğlunun cinsel içerikli filminde rol almıştı! Elizabeth Hurley şimdi de çıplak güneşlendi

22.08.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz model ve aktris Elizabeth Hurley, oğlu Damien'in yönettiği cinsel içerikli filmde yer alarak gündeme gelmişti. Cesur tarzıyla adından söz ettiren ünlü isim bu sefer de çıplak güneşlendiği anları paylaşarak dikkat çekti.

İngiliz model ve aktris Elizabeth Hurley, oğlu Damien'in yönettiği yeni bir erotik gerilim filminde cinsel içerikli sahnelerle gündeme gelmişti. Daha önce verdiği pozlar yüzünden çocuklarından eleştiri alan Hurley hiçbir zaman tarzından ödün vermiyor.

58 yaşındaki Hurley, son olarak 2.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaştığı bir videoyla gündeme geldi.

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Havuza bıraktığı karpuz dilimi şeklindeki deniz yatağının üzerinde çıplak bir şekilde güneşlenen Hurley, gönderisine "Sadece bir dilim karpuz üzerinde yüzüyorum..." notunu düştü.

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Ünlü yıldızın paylaşımlarına ise yorum yağdı. Hurley'ın çıplak paylaşımına "Bir karpuzu hiç bu kadar kıskanmamıştım...", "Komşular seni seviyor olmalı", "Elizabeth Hurley yaşlanmıyor" yorumları yapıldı.

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