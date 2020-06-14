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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal için 2 oda tuttu! 54 bin TL peşin...

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 13:44 | Son Güncelleme

Kenan İmirzalıoğlu hamile eşi Sinem Kobal'ın üzerine titriyor! Tatil için Selimiye'ye gidecek olan çift günlüğü 1200TL olan odaları tuttu.

Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal için 2 oda tuttu! 54 bin TL peşin...

Dört yıl önce Cunda’da görkemli bir düğünle evlenen Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çifti, kız bebek bekliyor. Beş aylık hamile eşininin üzerine titreyen Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'a yeni bir jest yaptı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; genelde tekne tatili yapmayı tercih eden çiftten İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın teknede rahat edemeyeceğini düşündü ve hamile eşi için Marmaris Selimiye'de bir otelin iki odasını kapattı.

Günlüğü 1200 TL olan odaları 45 günlüğüne tutan Kenan İmirzalıoğlu, 54 bin TL'yi peşin verdi.

Bir odayı kendileri için düşünen ünlü çift, diğer odayı da kendilerini ziyaret etmeye gelecek olan aile üyeleri ve arkadaşları için ayarladı.

Eşinin organik beslenmesini isteyen Kenan İmirzalıoğlu, otelin aşçısından Kobal için özel yemekler çıkarmasını da istedi. Öte yandan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz haftalarda da eşine 150 bin TL'lik saat alarak jest yapmıştı.

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