Kenan İmirzalıoğlu yeni dizisi Alef'i anlattı

BluTV ve FX’in ortak projesi Alef, Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı kadrosuyla seyircisiyle buluştu.

Türkiye’de mistik polisiye türünün ilk örneği olan Alef’in yönetmenliğini Emin Alper, senaristliğini Emre Kayıiş, yapımını ise MAY Prodüksiyon üstleniyor. Gizem ve aksiyon dolu sürükleyici hikayesiyle dizinin ilk iki bölümü Cuma günü BluTv ve FX’de yayınlandı.

Dizinin başrol oyuncuları Kenan İmirzarloğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’i Alef’i Yekta Kopan’a anlattı.

İMİRZALIOĞLU: HER BİRİM ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTI

“Her set yönetmenine benzer” diyen Kenan İmirzalıoğlu, yönetmen Emin Alper’in liderlik ettiği tüm yaratıcı birimlerin elinden gelenin en iyisini yaparak Alef’i yarattığını belirtti. Her sahnede renklerden seslere kadar her şeyin ince ince çalışıldığını, her mekanda yapılan çalışmalarda işin estetik değerinin yükseldiğini ekledi.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN: SETTAR VE KEMAL TEZAT GİBİ GÖZÜKSE DE DERTLERİ AYNI

Settar’ın bir işi halletmek için en kısa yolu bulup onu zorlayan, otoriteyle arası hiçbir zaman iyi olmamış alaturka bir karakter olduğunu söyleyen Taylan, tamamen Batılı bir karakter olan Kemal ile bir tezat oluşturduğunu ancak yaralarının aynı olduğunu söyledi. Dertleri bu kadar aynı olup yordamları tamamen farklı olan iki insanın hikayesini anlatabilmesinin ise ALEF’in senaryosunun marifeti olduğunu söyledi.