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Kenan Işık'ı arıyorlar! Murat Yıldırım ile olmuyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 15:09 | Son Güncelleme

Son haftalarda reytinglerde aldığı başarısız sonuçlarla hayal kırıklığı yaşatan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan Işık'lı günlerini mumla arıyor

Kenan Işık'ı arıyorlar! Murat Yıldırım ile olmuyor

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, son haftalarda aldığı başarısız reyting sonuçlarıyla eski günlerini mumla aratıyor.

''MURAT YILDIRIM İYİ BİR OYUNCU AMA...''

Yarışmanın son yayınlanan bölümü reyting sıralamasında ilk 10 içine giremedi.

Konuyla ilgili POSTA gazetesindeki köşesinde bir yazı kaleme alan Mesut Yar, "Murat Yıldırım iyi bir oyuncu ama o koltukta hâlâ tedirgin. Bir de ses, herkesi rahatlatan, izleyene güven telkin eden ses; bak o da o koltuğa bir türlü oturamıyor" ifadelerini kullandı.

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Kim Milyoner Olmak İster, 2014'ün mart ayında, İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarparak girdiği komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'la özdeşleşmişti. O dönem yarışmanın reytingleri kanalın yüzünü düldürüyordu yüzünü güldüğrüyıordu güldürüyordu.

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