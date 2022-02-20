Kenan Işık iyileşti mi? Kenan Işık'ın son durumu nasıl? Yakın arkadaşı Kenan Işık'ın son durumunu açıkladı!

Ünlü oyuncu ve Kim Milyoner İster'in efsane sunucusu Kenan Işık uzun yıllardır komada. Kenan Işık, 2014 yılında düşerek kafasını çarpması sonucu bilincini kaybetti. Beyin kanaması geçiren Kenan Işık, 2014 yılından beri bir daha ayağa kalkamadı. Kenan Işık hakkında bilgi almak isteyenler, ünlü ismin son durumunu araştırıyor. Yakın arkadaşı Kenan Işık'ın son durumu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Efsane oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın iyileşip ayağa kalkmasını sevenleri dört gözle bekliyor. Kenan Işık'ın sağlık durumundaki son gelişmeleri haberimizde yer verdik.

KENAN IŞIK İYİLEŞTİ Mİ?

Türkiye'nin efsane ismi Kenan Işık, 2014 yılında düşerek kafasını çarpması nedeniyle beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırıldı. 4 saatlik bir operasyon geçiren Kenan Işık, o günden bu zamana kadar bir daha ayağa kalkamadı.

O günden bu yana tedavisine devan edilen oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın son durumunu yakın arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı. A Spor ekranlarından yayınlanan Son Sayfa programında Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi veren Zeybek şunları söyledi; "Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

KENAN IŞIK KİMDİR?

Kenan Işık, 1 Ekim 1947 yılında Yakınca, Yeşilyurt, Malatya'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Yusuf Kenan Işıktır. Kenan Işık ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise döneminde gerçekleştirdiği Ankara'da Ulaş Bardakçı ile aynı sınıfta okudur. Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Kenan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu. Usta oyuncu Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği de yapmıştır. Yeni Yüzyıl (1995-1998),Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle hafızalara kazınmıştır. 2005 yılına geldiğimizde ise, Kenan Işık, Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 yılında Star Haber'i sunmaya başladı. Bir süre sonra Star Haber'i bırakan Kenan Işık, tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu da yapmıştır.

