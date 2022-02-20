Kenan Işık kimdir, aslen nereli? Kenan Işık komadan çıktı mı? Kenan Işık kaç yaşında? İşte son durumu!

Geçtiğimiz senelerde 21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenilmişti. Bilinci kapalı hâlde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, acil olarak ameliyata alınmıştı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü ve sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu ifade edilmişti. Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisi sürmekteydi. Peki Kenan Işık kimdir, aslen nereli? İşte son durumu...

KENAN IŞIK KİMDİR?

Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık 1 Ekim 1947 tarihinde Yakınca, Yeşilyurt, Malatya'da dünyaya gelmiştir. Türk oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu olarak bilinen Işık, özellikle Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile tanınmaktadır.

Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemlerde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamıştır ve sonrasında lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuş olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.

Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 1974 senesinde köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir.

Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış olan isim, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.

21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bilinci kapalı hâlde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alınmıştır. Gerçekleşen ameliyatın 4 saat sürdüğü ve sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisi şu anda halen evinde devam etmektedir.

KENAN IŞIK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Işık'ın yakın arkadaşı Ozan Zeybek ise Kenan Işık'ın son hali hakkında "Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor..." dedi.

"GÖZLERİYLE KONUŞUYOR"

Ünlü oyuncunun söylenenleri duyduğunu ancak tepki vermediğini söyleyen eşi ise son durumunu şöyle anlatmıştı: "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip ediyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

KENAN IŞIK'IN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Sızı

Süper Baba

Aşk Oyunu

Belalı Baldız

Fikrimin İnce Gülü

Kurtuluş (dizi)

Sıcak Saatler

Cumhuriyet

Dadı (dizi)

Yeşil Işık

KENAN IŞIK'IN YER ALDIĞI TV PROGRAMLARI

• Kim Milyoner Olmak İster? (2011-2014 yılları arasında Atv'de yayımlanmıştır.)

• Kim Beş Yüz Milyar İster? (2000-2004 yılları arasında Show TV ve Kanal D'de yayınlanmıştır.)

• Kim Beş Yüz Bin İster? (2005-2007 yılları arasında Show TV'de yayımlanmıştır.)

• Kim Bir Milyon İster? (2008 yılında Star TV'de yayımlanmıştır.)

• Dünya Bir Oyun Sahnesi (2009 yılında Atv'de yayımlanmıştır.)

• Kelimenin Gücü (2010-2011 yılları arasında Atv'de yayımlanmıştır.)



