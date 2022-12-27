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Kenan Işık'tan yeni haber! Arkadaşı durumunu detaylı şekilde açıkladı

27.12.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan Işık uzun süredir ailesinin yardım ve desteğiyle yaşıyor ve tedavi görüyor. Dengesini kaybedip başını çarpması sonucu ameliyata alınan Kenan Işık, hayati tehlikeyi atlatmış ancak komaya girmiş ve bir daha çıkamamıştı. Usta oyuncunun arkadaşı Ozan Zeybek'ten sevindiren bir haber geldi. Ozan Zeybek, sanatçının son durumunu paylaştı.

Kenan Işık'tan yeni haber! Arkadaşı durumunu detaylı şekilde açıkladı

Ozan Zeybek, 8 yıldır komada olan yakın arkadaşı Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Zeybek, 2014 yılında beyin kanaması geçiren ve 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın görünümünde hiçbir değişiklik olmadığını belirtti. Kenan Işık'ın son durumuyla ilgili yapılan açıklama herkesi sevindirdi.

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8 sene önce spor salonunda fenalaşarak yere düşen ve başını çarparak hastaneye kaldırılan ünlü sunucu Kenan Işık beyin kanaması geçirmiş ve dört saat süren bir ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatarak komaya girmişti. Kenan ışık hakkında bugün arkadaşı Ozan Zeybek'ten yeni bir haber geldi.

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''KENAN IŞIK BIRAKTIĞINIZ GİBİ''

Usta sanatçının sağlık durumu hakkında arkadaşı Ozan Zeybek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. "Kenan Işık bıraktığınız gibi" diyen Zeybek, sanatçının görünüm olarak iyi olduğunu ve ailesinin çok iyi bir şekilde baktığını söyledi.
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Zeybek açıklamasının devamında ise "Bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor ve besin takviyesi veriliyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Kenan Işık bıraktığınız gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor, tıpkı hafızalarda kaldığı gibi." ifadelerini kullandı.

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Kenan Işık sosyal medya Oyuncu

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