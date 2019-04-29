MAGAZİN

Kendall Jenner da kendi markasını çıkardı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2019 16:02 | Son Güncelleme

Kendall Jenner kardeşleri gibi güzellik sektörüne adım atmak yerine, sağlıklı bir yol tercih etti ve yeni bir ağız bakım markası çıkardı...

Kendall Jenner da kendi markasını çıkardı

Dünyanın en çok kazanan modeli olarak 2019’a damgasını vuran Kendall Jenner, kendi yolunu çizdi ve kardeşleri gibi güzellik sektörüne girmek yerine, daha sağlıklı bir seçim yaparak Moon adını verdiği bir ağız bakım markası kurdu.

kendall

Ağız sağlığı için gerekli olan, diş macunu, diş fırçası, diş beyazlatma kalemi, diş ipi, ağız gargarası gibi ürünleri piyasaya süren Jenner’ın markasının bir özelliği de vegan olması…

Hiçbir hayvansal ürünün yer almadığı, hiçbir hayvan üzerinde test yapılmayan ürünler üstelik PETA sertifikalı…

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