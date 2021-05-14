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  4. Kendall Jenner Filistin'e verdiği destek mesajını saniyeler içinde sildi

Kendall Jenner Filistin'e verdiği destek mesajını saniyeler içinde sildi

14.05.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlerdir süren İsrail'in Filistinlilere yönelik acımasız saldırılarına bir tepki de Kendall Jenner'dan geldi. Jenner, sosyal medya hesabı üzerinden ünlü model Gigi Hadid'in "Kimin insan haklarının daha önemli olduğu konusunda bir seçim yapamazsınız. Filistinlilerin bastırılmasını görmezden gelemezsiniz" sözlerini paylaştı. Paylaşımını saniyeler sonra silmesi ise kullanıcıların tepkisine yol açtı.

Kendall Jenner Filistin'e verdiği destek mesajını saniyeler içinde sildi

7 Mayıs akşamı Mescid-i Aksa'ta teravih namazı kılan cemaate İsrail polisi ses bombası ve plastik mermilerle müdahale etti. O günden beri Filistin halkına uygulanan zulüm ve şiddet bitmezken, ünlü isimlerden de peş peşe kınamalar geldi.

"BU KONUDA BİR SEÇİM YAPAMAZSINIZ"

Kardashian ailesinin en çok konuşulan isimlerinden Kendall Jenner da saldırıları kınayan bir paylaşımda bulundu. Jenner, bir gün önce Gigi Hadid'in paylaştığı, "Bir yandan ırksal eşitlik, LGBT & kadın haklarına destek verip yozlaşmış & gücünü kötüye kullanan rejimler ve diğer adaletsizlikleri kınayıp bir yandan da Filistinlilerin bastırılmasını görmezden gelemezsiniz. Mantıklı değil. Kimin insan haklarının daha önemli olduğu konusunda bir seçim yapamazsınız" sözlerini kendi Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

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PAYLAŞIMI SANİYELER SONRA SİLDİ

Ancak bu paylaşımını saniyeler sonra silen Jenner, büyük tepki topladı. Kullanıcılar, "Silmek gerçekleri değiştirmiyor maalesef" gibi yorumlarda bulunurken, paylaşımı ablası Kim Kardashian'ın sildirdiği de iddia edildi.

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Filistin Kendall Jenner Kim Kardashian
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