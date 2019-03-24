MAGAZİN

Kendall Jenner güneşi böyle selamladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

23 yaşındaki güzel model Kendall Jenner renkli yaşantısını gözler önüne sergilemekten geri durmuyor. Jenner sarı bikinili pozuyla beğeni topladı.

Kendall Jenner güneşi böyle selamladı

Kim Kardashian'ın üvey kardeşi Kendall Jenner cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

2

Seksi model yazı erken getirdi. Sarı minik bikinisiyle aynanın karşısına geçti ve yaz pozu verdi.

3

14 yaşından beri modellik yapan Jenner kıvrımlı fiziğini göstermeyi seviyor.

11372850-0-image-m-54_1553381444851

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 106 milyon takipçisi olan Kendall geçtiğimiz günlerde ise kız arkadaşlarıyla buluştuğu pazar gününden bir selfieyi hesabından paylaşmıştı.

1

Dört milyona yakın beğeni alan fotoğrafı ‘Kızlarla pazar günü’ notunu koymuştu.


Çok şaşıracaksınız: Yediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve? Çok şaşıracaksınız: Yediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve?
Taytını giydi; dudağını büzdü... Olay selfieTaytını giydi; dudağını büzdü... Olay selfie
Bazen saçma sapan hatalar yapıyoruz...Bazen saçma sapan hatalar yapıyoruz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kendall jenner Kendall Jenner instagram

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

BDDK'dan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

BDDK'dan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni imajıyla şaşırttı! Alişan'dan ilk yorum

Yeni imajıyla şaşırttı! Alişan'dan ilk yorum

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Park Hyatt Oteli alan Nusret bakın ilk olarak ne yaptı

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Ata Demirer’den 'fenomen yaşam koçu' pozu

Taytını giydi; dudağını büzdü... Olay selfie

Mustafa Sandal: Bazen saçma sapan hatalar yapıyoruz

Bazen saçma sapan hatalar yapıyoruz...

Deniz Seki transparan tercihiyle olay oldu! Tepkilere yanıt verdi

Olay kıyafet! 'Sahneye çıplak çıkacak kadar...'

Şebnem Bozoklu ve Kanat Atkaya evlendi

Şebnem Bozoklu ve Kanat Atkaya evlendi

Rihanna'dan çok iddialı pozlar!

Rihanna'dan çok iddialı pozlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.