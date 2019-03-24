Kendall Jenner güneşi böyle selamladı

Kim Kardashian'ın üvey kardeşi Kendall Jenner cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Seksi model yazı erken getirdi. Sarı minik bikinisiyle aynanın karşısına geçti ve yaz pozu verdi.

14 yaşından beri modellik yapan Jenner kıvrımlı fiziğini göstermeyi seviyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 106 milyon takipçisi olan Kendall geçtiğimiz günlerde ise kız arkadaşlarıyla buluştuğu pazar gününden bir selfieyi hesabından paylaşmıştı.

Dört milyona yakın beğeni alan fotoğrafı ‘Kızlarla pazar günü’ notunu koymuştu.



