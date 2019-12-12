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Kendall Jenner: Herkes göğüslerimi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 17:21 | Son Güncelleme

Amerikalı model ve televizyon yıldızı Kendall Jenner, katıldığı programda ilk podyum deneyumin anlattı. Transparan bir kıyafet giydiğini söyleyen Jenner,"İlk podyum deneyimimde herkes göğüslerimi gördü" dedi.

Kendall Jenner: Herkes göğüslerimi gördü

Kardashian/Jenner ailesinin son dönemde en çok konuşulan isimlerinden olan Kendall Jenner, Tracee Ellis Ross'un sunduğu The Late Late Show adlı programına konuk oldu.

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Jenner, ilk podyum deneyimini anlattı. Ünlü model, "İlk podyum deneyimimde herkes göğüslerimi gördü" dedi. Jenner, Naomi Campbell'ın kendisine "Eğer bir modelseniz, size ne verirlerse onu giyeceksiniz" dediğini söyledi.

24 yaşındaki model, 2014 yılında podyuma ilk kez adım attığı defilede göğüslerini gözler önüne seren transparan bir kıyafet tanıtmıştı.

Öte yandan Jenner'ın geçtiğimiz günlerde Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio ile yakınlaştığı öne sürülmüştü.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Minicik erkek memesi gibi cırt .
hangi gögüslerini olmayan gögüslerinimi
milletin işi gücü sapıklık
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