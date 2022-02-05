MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kendall Jenner iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Kendall Jenner iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

05.02.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, cesur sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İç çamaşırlı pozunu paylaşan güzel modele beğeni yağdı.

Kendall Jenner iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

26 yaşındaki ABD'li model Kendall Jenner, 210 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Jenner'in iç çamaşırlı paylaşımına kısa sürede yaklaşık 5 milyon beğeni geldi.

Kendall Jenner iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

1995 yılında Los Angeles'da dünyaya gelen Kendall Jenner, 13 yaşında kardeşi Kylie ile birlikte keşfedildi.

Kendall Jenner iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Henüz genç yaşta birçok dergiye kapak olan Jenner, kısa sürede ABD'nin en çok kazanan modellerinden biri oldu.

Kendall Jenner iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Kardeşi Kylie Jenner ile bir giyim markası kuran Kendal Jenner, 2018 yılında Forbes litesine girmişti.

Kendall Jenner iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sosyal medyada aktif olan Kendall Jenner, cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kendall Jenner iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gürsel Tekin'le evlenen Mehtap Özkan’ın sosyal medyasında dikkat çeken detay!Gürsel Tekin'le evlenen Mehtap Özkan’ın sosyal medyasında dikkat çeken detay!
Baktı Acun Survivor seyredilmiyor...Baktı Acun Survivor seyredilmiyor...
Ekranlarda yaprak dökümü! Dev bütçeli dizi reytinglere yenildiEkranlarda yaprak dökümü! Dev bütçeli dizi reytinglere yenildi
Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Gomis'ten duygulandıran açıklama!

Gomis'ten duygulandıran açıklama!

Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Galatasaray'dan Sergen Yalçın bombası!

Galatasaray'dan Sergen Yalçın bombası!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son halini görenler şaşırıyor! Antrenman fotoğrafı...

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son halini görenler şaşırıyor! Antrenman fotoğrafı...

İlginizi Çekebilir

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Silikonlarını çıkarttırdı! “Manevi huzura erişmek için...”

Silikonlarını çıkarttırdı! “Manevi huzura erişmek için...”

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.