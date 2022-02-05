Kendall Jenner iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

26 yaşındaki ABD'li model Kendall Jenner, 210 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Jenner'in iç çamaşırlı paylaşımına kısa sürede yaklaşık 5 milyon beğeni geldi.

1995 yılında Los Angeles'da dünyaya gelen Kendall Jenner, 13 yaşında kardeşi Kylie ile birlikte keşfedildi.

Henüz genç yaşta birçok dergiye kapak olan Jenner, kısa sürede ABD'nin en çok kazanan modellerinden biri oldu.

Kardeşi Kylie Jenner ile bir giyim markası kuran Kendal Jenner, 2018 yılında Forbes litesine girmişti.

Sosyal medyada aktif olan Kendall Jenner, cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.



