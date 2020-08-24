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Kendall Jenner ile Hailey Baldwin plajda sohbet ederken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 13:59 | Son Güncelleme

Son günlerde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Kendall Jenner, kendisi gibi model olan yakın arkadaşı Hailey Baldwin ile önceki gün Malibu sahilinde görüntülendi.

Kendall Jenner ile Hailey Baldwin plajda sohbet ederken yakalandı

Denize girmek için sahile inen Kendall Jenner ile Hailey Baldwin Bieber, su soğuk gelince bir süre deniz kenarında sohbet edip geri döndü.

Manzaranın tadını çıkaran ikili, yalnızca ayaklarını ıslattı.
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Ünlü modellerin formda görüntüleri dikkat çekti.
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Kendall Jenner, sarı bikinisinin üzerine baskılı bir tişört giydi.

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Hailey Baldwin ise siyah bikinisinin üzerine kırmızı desenli beyaz bir gömlek tercih etti.

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Podyum dünyasının aranan modellerinden biri olan Kendall Jenner, bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Devin Booker ile birlikte önceki gün Malibu'da yakalanmıştı.
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Sahilde gözlerden uzakta olmak isteyen çift, birlikte merdivenlerin arkasında vakit geçirmişti. Jenner ertesi gün ise yakın arkadaşı Hailey Baldwin ile sohbete koştu.

İkili bu görüntülerden kısa süre sonra ise Justin ve Hailey Bieber'ın verdiği ev görüntüsünde buluştu. Bieber çiftinin Beverly Hills'teki evlerinde abartılı bir ev partisi düzenlenirken sosyal mesafe önlemleri unutulmuş görünüyordu.

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