MAGAZİN

Kendall Jenner'ın çıplak fotoğrafları sızdırıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 12:08 | Son Güncelleme

Kardashian ailesinin üyelerinden Kendall Jenner'ın geçtiğimiz aylarda çekilen çıplak fotoğrafları sızdırıldı

Kendall Jenner'ın çıplak fotoğrafları sızdırıldı

Dünyanın en popüler ve varlıklı ailelerinden Kardashianların genç üyesi Kendall Jenner’ın çıplak fotoğrafları sızdırıldı…

Hackerlar tarafından sızdırılan fotoğraflarda manken at üstünde, sahilde koşarken ve kumsala uzanarak poz veriyor.

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Sanal saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, Jenner’ın geçtiğimiz aylarda ünlü fotoğrafçı Russell James’in yeni kitabı Angels için poz verdiği ifade edildi.

Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasıyla hayranları ikiye bölündü.

Bazı internet kullanıcıları Jenner’ın pozlarını estetik bulurken, diğer kullanıcılar genç mankenin vücudunu eleştirdi.

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Jenner, yaşananların ardından sosyal medyada konuyla alakasız paylaşımlarda bulunarak, bir açıklama yapmadı.

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