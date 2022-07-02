Kendall Jenner’ın fotoğrafına meydan okudu! Çırılçıplak şezlonga uzanıp poz verdi: Kim onun annesi olacak yaşta?

54 yaşındaki sunucu yaşına meydan okuyan paylaşımında yeşil beyzbol şapkasından başka üzerinde bir şey olmadan şezlonga uzanarak poz verdi. Jonsson’un yaşıtlarını kıskandıracak kusursuz fiziğiyle verdiği poz kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

SOSYAL MEDYADAN GÖNDERME YAPTI

Yakın zamanda aynı pozu fenomen isim Kendall Jenner’ın da vermiş olması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Jenner’ın pozuna gönderme yapan Jonsson, “Senin için yeterince iyiyse. Yaşlı kuş için de öyle. Kim onun annesi olacak yaşta?” notuyla sosyal medyadan destek topladı.



