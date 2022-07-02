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Kendall Jenner’ın fotoğrafına meydan okudu! Çırılçıplak şezlonga uzanıp poz verdi: Kim onun annesi olacak yaşta?

02.07.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç asıllı İngiliz televizyon sunucusu Ulrika Jonsson geçtiğimiz günlerde Kendall Jenner’ın çok konuşulan çıplak şezlong pozuna meydan okudu. Sosyal medyanın çıplaklığı yasaklaması üzerine Instagram hesabının hikaye bölümünden çırılçıplak şezlongda uzandığı bir fotoğrafını yayınlayan Ulrika Jonsson, geri adım atmadı.

Kendall Jenner’ın fotoğrafına meydan okudu! Çırılçıplak şezlonga uzanıp poz verdi: Kim onun annesi olacak yaşta?

54 yaşındaki sunucu yaşına meydan okuyan paylaşımında yeşil beyzbol şapkasından başka üzerinde bir şey olmadan şezlonga uzanarak poz verdi. Jonsson’un yaşıtlarını kıskandıracak kusursuz fiziğiyle verdiği poz kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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SOSYAL MEDYADAN GÖNDERME YAPTI

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Yakın zamanda aynı pozu fenomen isim Kendall Jenner’ın da vermiş olması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Jenner’ın pozuna gönderme yapan Jonsson, “Senin için yeterince iyiyse. Yaşlı kuş için de öyle. Kim onun annesi olacak yaşta?” notuyla sosyal medyadan destek topladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kendall Jenner
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