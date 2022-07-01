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Eski tenis yıldızı Dylan Alcott, restoranda sevgilisiyle gizlice cinsel ilişki oyuncağını kullandığını itiraf etti! Tepki yağdı

01.07.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski tekerlekli sandalye tenisçisi Dylan Alcott, cinsel ilişki itirafıyla herkesi şoke etti. Arkadaşlarıyla bir restorana yemeğe gittiğini dile getiren Alcott, herkesin içinde kız arkadaşının üzerinde cinsel ilişki oyuncağını kullandığını itiraf etti. Alcott’un itirafı sosyal medyada tepki topladı.

Eski tenis yıldızı Dylan Alcott, restoranda sevgilisiyle gizlice cinsel ilişki oyuncağını kullandığını itiraf etti! Tepki yağdı

Eski tekerlekli sandalye tenisçisi Dylan Alcott, Londra bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yediği sırada sevgilisiyle cinsel ilişki oyuncağıyla oyun oynadığını gösterdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Alcott, 31 yaşındaki sevgilisi Chantelle Otten’in yeni bir cinsel ilişki oyuncağını test etme konusunda kendisine yardımcı olduğunu söyleyerek esprili bir paylaşım yaptı. Ancak ünlü tenisçinin paylaşımına kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından olumsuz yorum yağdı.

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“KENDİNDEN UTANMALISIN”

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Sosyal medya paylaşımına Alcott, “Kontrolü partnerinize teslim edin! Partiler için harika. Restoran uygun muydu? Bilmiyorum, ama eğlendik!" notunu ekledi.

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Tekerlekli sandalye tenisi ve basketbolda üç kez Paralimpik altın madalya kazanan kişinin gönderisine tepki gösteren bir Twitter kullanıcısı, "Harika bir platformunuz var, neden bir restoranda cinsel ilişki oyuncağı kullanırken videolarınızı yayınlıyorsunuz?” yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise "Kendinden utanmalısın.Bu biraz fazla” diyerek ünlü tenisçiye tepki gösterdi.

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