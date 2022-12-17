Kendall Jenner'ın montu alay konusu oldu

27 yaşındaki model, lüks bir markanın yaklaşık 8 bin dolar değerindeki şişme deri montuyla poz verdi. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatiniyse montun fiyat etiketinden çok Jenner'ın üstündeki duruşu çekti.

Bir kullanıcı fotoğrafa, "Testis torbasına benziyor" diye yorum yaptı. Aynı benzerliği kuran başka biri de "Mont, skrotum gibi duruyor" yazdı.

Üçüncü bir kullanıcı da, "Gördüğüm en çirkin mont" diye tepki verdi. Ayrıca montun göbek bölgesindeki şişliğin Jenner'ın göğüsleri gibi durduğunu ima edenler de oldu.

"Mont sanki Dolly Parton için yapılmış" yazan ve kavun emojisi ekleyen kullanıcının yorumu 1300'den fazla beğeni aldı.

Jenner'ın tarzına olumsuz tepkiler gelse de aynı mont başka ünlülerin üstünde de görülmeye başladı.



Model ve oyuncu Hailey Bieber, bugün (16 Aralık) ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Beverly Hills şehrinde aynı montun siyah rengini giyerken görüntülendi.



