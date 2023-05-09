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Kendall Jenner'ın sütyensiz halleri gündemde! "Oldukça yapmacık görünüyor"

09.05.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasında oldukça dikkat çeken isimlerden olan model Kendall Jenner uzun yıllardır sütyen sevmeyen ünlüler arasında yer alıyor. Özellikle son dönemde meme ucunu gösteren kıyafetler giymesiyle dikkat çeken Jenner'ın tarzını Profesör Carolyn Mair yorumladı.

Kendall Jenner'ın sütyensiz halleri gündemde! "Oldukça yapmacık görünüyor"

Podyumların en çok aranan modellerinden Kendall Jenner son dönemde cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Met Gala partisinde de sütyen giymeyen ve meme uçlarını sergilemekten çekinmeyen model bu konuda uzun yıllardır oldukça rahat.

"Benim bedenim benim kararım" şiarıyla özgürce hareket eden Jenner'ın son dönemde sık sık sütyensiz hallerde haber olması moda psikologlarının gündeminde...

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Jenner'ın gündem olan tarzını Profesör Carolyn Mair yorumladı. Moda psikoloğu, 27 yaşındaki Kendall'ın vücudunu göstermek konusunda kendini rahat hissettiği halde, zarif realite yıldızının sütyensiz kıyafetlerinin "uydurma" görünebileceğini ve her zaman göz alıcı görünmeyebileceğini söyledi.

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Ünlü isim ayrıca modelin ısrarcı tarzını yapmacık da buldu.

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