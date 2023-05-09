Kendall Jenner'ın sütyensiz halleri gündemde! "Oldukça yapmacık görünüyor"

Podyumların en çok aranan modellerinden Kendall Jenner son dönemde cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Met Gala partisinde de sütyen giymeyen ve meme uçlarını sergilemekten çekinmeyen model bu konuda uzun yıllardır oldukça rahat.

"Benim bedenim benim kararım" şiarıyla özgürce hareket eden Jenner'ın son dönemde sık sık sütyensiz hallerde haber olması moda psikologlarının gündeminde...

Jenner'ın gündem olan tarzını Profesör Carolyn Mair yorumladı. Moda psikoloğu, 27 yaşındaki Kendall'ın vücudunu göstermek konusunda kendini rahat hissettiği halde, zarif realite yıldızının sütyensiz kıyafetlerinin "uydurma" görünebileceğini ve her zaman göz alıcı görünmeyebileceğini söyledi.

Ünlü isim ayrıca modelin ısrarcı tarzını yapmacık da buldu.



