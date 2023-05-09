Cristiano Ronaldo ile seks yaptığı en garip yeri açıklamıştı! Georgina Rodriguez'den havuz pozları

Ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez hem lüks yaşantısı hem de açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

2016'dan beri ünlü futbolcu ile birlikte olan Georgina Rodriguez sevgilisiyle kaplıcada seks yaptıklarını ağzından kaçırınca gündem olmuştu.

Güzel isim şimdi de havuz pozlarıyla gündemde. Al Nassr takımında oynamak için yılda 175 milyon sterlinlik bir anlaşma imzaladıktan sonra Suudi Arabistan'a taşına çiftin keyfi yerinde...

Cristiano Ronaldo ve kız arkadaşı Georgina Rodriguez Suudi Arabistan'da keyifli günler geçiriyor. Genç kadın havuzda birlikte keyif yaptıkları anları paylaştı.



Georgina Rodriguez bikinili halleriyle de beğeni topladı.

LÜKS İÇİNDE BİR YAŞAM

Çift ülkenin en yüksek binalarından biri olan Kingdom Tower'da kalıyor.



