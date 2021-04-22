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Kendall Jenner istediğini aldı! Uzaklaştırma kararı çıktı

22.04.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir kendisini tehdit eden hayranına karşı hukuk mücadelesi veren Kendall Jenner, sonunda istediğini aldı. Kendall Jenner, kendisini ölümle tehdit kişi hakkında 5 yıl uzaklaştırma kararı aldırdı.

Kendall Jenner istediğini aldı! Uzaklaştırma kararı çıktı

Forbes'un dünyanın en çok kazanan mankenler listesinde zirveye yer alan Amerikalı model ve televizyon yıldızı Kendall Jenner, Malik Bowker'ın önce onu sonra da kendisini öldürmeyi planladığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Yapılan incelemelerden sonra Jenner polis korumasına alıdı. Bowker hakkında ise mahkemeden beş yıllık uzaklaştırma kararı çıktı.

ELEKTRONİK TEMAS DA YASAK

Ntv’nin haberine göre; Bowker’ın 25 yaşındaki mankenin evi, iş yeri ve aracından en az 30 metre uzak durması gerekiyor. Adam kaçırmadan sabıkalı olan ve şu anda bir hastanede psikiyatri tedavisi gören Bowker’ın mankenle elektronik temas kurması da yasaklandı.

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Kendall Jenner Instagram
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