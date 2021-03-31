MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kendall Jenner isyan etti! 'Önce beni, sonra kendini öldürecek'

Kendall Jenner isyan etti! 'Önce beni, sonra kendini öldürecek'

31.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaşındaki Amerikalı model Kendall Jenner, kendisini ölümle tehdit eden Malik Bowker adlı kişinin planını anlatarak, polisten koruma istedi. Konuyla ilgili mahkemeye başvuran Jenner, Bowker'ın bir hastanenin psikiyatri servisinde geçici olarak gözetim altına tutulduğunu ancak yakında bırakılabileceğini de sözlerine ekledi.

Kendall Jenner isyan etti! 'Önce beni, sonra kendini öldürecek'

Podyum dünyasının aranan modellerinden olan Kendall Jenner, ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle polis koruması altına girdi.

kendall-jenner-sli_16_9_1562403207

24 yaşındaki Jenner, Malik Bowker adlı kişinin kendisini vurmakla tehdit ettiğini öne sürerek, mahkemenin kendisi için geçici bir uzaklaştırma emri vermesini sağladı.

kendall-jenner-attends-the-2019-vanity-fair-oscar-party-news-photo-1132036779-1552237505

"RUHSATSIZ BİR SİLAH ALMAYI PLANLIYOR"

TMZ'nin haberine göre; Kendall Jenner, Los Angeles Emniyet Müdürlüğü’ne Bowker'ın planını da anlattı.

Kendall Jenner

Jenner, Bowker'ın onu ve ardından kendisini vurmak için ruhsatsız bir ateşli silah almayı planladığını söyledi.
kendall

"YAKINDA BIRAKILABİLİR"

Belgelere göre; ünlü model, polise, Bowker'ın bir hastanenin psikiyatri servisinde geçici olarak gözetim altına tutulduğunu ancak yakında bırakılabileceğini de ifade etti.
Kendall-JennerInstagram

Artık Kendall Jenner'ın evini 7/24 izleyen devasa bir silahlı güvenlik ekibi bulunuyor. Ayrıca mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararına göre Bowker, mankene, en az 100 metre uzakta durmak zorunda.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım
Twitter şoku! Hesap adı Özgü Namal olduTwitter şoku! Hesap adı Özgü Namal oldu
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Diğer Haberler

Sharon Stone, Leonardo DiCaprio’yu o kadar çok istemiş ki maaşını kendisi ödemiş

Birlikte oynamayı o kadar çok istemiş ki...

Halit Akçatepe kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor...

Halit Akçatepe kimdir?

Hep Yek filmi nerede çekildi? İşte Hep Yek filmi oyuncuları...

Hep Yek filmi nerede çekildi?

Bergüzar Korel'e Twitter şoku! Hesap adı Özgü Namal oldu

Twitter şoku! Hesap adı Özgü Namal oldu

15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'a şok! YouTube'dan ceza aldı

Enes Batur'a şok! 'Sinir krizi geçireceğim gerçekten'

Playboy'un en seksi kızı seçilmişti! Khloe Terae'den minik bikinisiyle şov yaptı

Hala 'en seksi' olduğunu ispatladı! İplerini çözüp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.