Kendall Jenner isyan etti! 'Önce beni, sonra kendini öldürecek'

Podyum dünyasının aranan modellerinden olan Kendall Jenner, ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle polis koruması altına girdi.

24 yaşındaki Jenner, Malik Bowker adlı kişinin kendisini vurmakla tehdit ettiğini öne sürerek, mahkemenin kendisi için geçici bir uzaklaştırma emri vermesini sağladı.

"RUHSATSIZ BİR SİLAH ALMAYI PLANLIYOR"

TMZ'nin haberine göre; Kendall Jenner, Los Angeles Emniyet Müdürlüğü’ne Bowker'ın planını da anlattı.

Jenner, Bowker'ın onu ve ardından kendisini vurmak için ruhsatsız bir ateşli silah almayı planladığını söyledi.



"YAKINDA BIRAKILABİLİR"

Belgelere göre; ünlü model, polise, Bowker'ın bir hastanenin psikiyatri servisinde geçici olarak gözetim altına tutulduğunu ancak yakında bırakılabileceğini de ifade etti.



Artık Kendall Jenner'ın evini 7/24 izleyen devasa bir silahlı güvenlik ekibi bulunuyor. Ayrıca mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararına göre Bowker, mankene, en az 100 metre uzakta durmak zorunda.

