Kendall Jenner tamamen çıplak halde yerde uzanırken poz verdi! Üst üste paylaştı

Kendall Jenner tamamen çıplak bir fotoğraf çekimi yayınladı. Moda dünyasının devlerinden biri olan Messika markasının yeni kampanya yüzü olan Jenner son olarak dergi için pozlar verdi.

Pek çok pozunu paylaşan Kendall Jenner'in elbette en öne çıkan pozu anadan üryan yerde uzandığı anları paylaşmasıydı.

Jenner'ın sere serpe verdiği pozda göğüslerini hiç sansürlemeden paylaşım yapması herkesi şaşırttı. Ünlü modelin pozuna Instagram'dan bir sansür gelecek mi herkes merak ediyor.

Jenner bu pozuna bir de "Kim noodle sever?" notunu düştü.

Jenner pek çok pozunu paylaşırken göğüslerine siyah bant ya da boya ile sansür uygulamayı ise ihmal etmedi.

