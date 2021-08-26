Kendall Jenner tatilde iddialı bikini seçimleriyle boy gösteriyor

Dünyaca ünlü ABD'li model Kendall Jenner ile NBA oyuncusu Devin Booker soluğu İtalya'nın Ponza Adası'nda aldı.
İtalya'nın turistik bölgesi Ponza Adası'na demir atan sevgililer deniz kenarında denizin ve güneşini keyfini çıkardı.
Jenner tatilde iddialı bikinileriyle takipçilerinin dikkatini çekiyor.
Tanga bikinisiyle çektiği pozlardan sonra küçük bikini altıyla da dikkat çeken Kendall Jenner fiziğini sergilemekten çekinmiyor.
25 yaşındaki Jenner, NBA'de Phoenix Suns forması giyen kendisinden bir yaş küçük basketbolcu Devin Booker yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşıyor.
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