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Kendall Jenner tatilde iddialı bikini seçimleriyle boy gösteriyor

26.08.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız model Kendall Jenner, NBA oyuncusu sevgilisi Devin Booker ile İtalya'nın Ponza Adası'nda tatil yapıyor. Jenner tatilden pozlarını paylaşarak hayranlarının dikkatini çekiyor.

Kendall Jenner tatilde iddialı bikini seçimleriyle boy gösteriyor

Dünyaca ünlü ABD'li model Kendall Jenner ile NBA oyuncusu Devin Booker soluğu İtalya'nın Ponza Adası'nda aldı.

İtalya'nın turistik bölgesi Ponza Adası'na demir atan sevgililer deniz kenarında denizin ve güneşini keyfini çıkardı.

Ekran Alıntısı

Jenner tatilde iddialı bikinileriyle takipçilerinin dikkatini çekiyor.

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Tanga bikinisiyle çektiği pozlardan sonra küçük bikini altıyla da dikkat çeken Kendall Jenner fiziğini sergilemekten çekinmiyor.

Kendall Jenner minik bikinisiyle İtalya sahillerindeKendall Jenner minik bikinisiyle İtalya sahillerinde

25 yaşındaki Jenner, NBA'de Phoenix Suns forması giyen kendisinden bir yaş küçük basketbolcu Devin Booker yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşıyor.


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Kendall Jenner
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