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Kendall Jenner ve Devin Booker tatilde! Bu kez kural bozdu

22.08.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü ABD'li model Kendall Jenner ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı NBA yıldızı Devin Booker, İtalya'nın Sardinya Adası'nda görüntülendi. Mavi tura çıkan çift, teknede objektiflere yakalandı.

Kendall Jenner ve Devin Booker tatilde! Bu kez kural bozdu

Ailesiyle boy gösterdiği 'Keeping Up With The Kardashians' adlı reality şov ile şöhret olan, ardından podyum dünyasına adım atan Kendall Jenner, şimdilerde aşk sarhoşu!

25 yaşındaki güzel, NBA'de Phoenix Suns forması giyen kendisinden bir yaş küçük ABD'li basketbolcu Devin Booker yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşıyor.

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Aile üyelerinin aksine özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Jenner, bu kez kural bozuyor. İtalya'da tatil yapan Kendall ile Booker, paparazzilerin objektiflerine yansıdı.

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İtalya'nın turistik bölgesi Sardinya'ya demir atan sevgililer, önceki gün teknede görüntülendi. Ünlü çift, mavi turda denizin ve güneşini keyfini çıkardı.

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Aşıklar, akşam saatlerinde romantik dakikalar yaşadı. Teknede birbirine sarılan ikili, daha sonra Sardinya Adası'nda bir restoranda akşam yemeği yedi.

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Kendall Jenner'ın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Devin Booker ile çekilen bir fotoğrafını kamp emojisiyle birlikte Instagram hesabından paylaşması dikkat çekmişti.

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Kendall Jenner
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