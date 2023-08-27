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Kendall Jenner ve Hailey Bieber arkadaşlarıyla teknede! Minik bikinileriyle deniz keyfi

27.08.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde verdiği çıplak pozlarla adından söz ettiren Kendall Jenner kendi gibi model arkadaşları Hailey Bieber ve Lori Harvey ile tatil yaparken teknede görüntülendi.

Kendall Jenner, Meksika'nın Cabo San Lucas kentinde en yakın arkadaşları Hailey Bieber ve Lori Harvey ile tatil yaparken kıskanılacak fiziğini yılan desenli minik bir bikiniyle sergiledi.

Arkadaşlarıyla birlikte göz alıcı bir yatla Pasifik Okyanusu'nda dolaşırken, 27 yaşındaki süper model hayatının en güzel anlarını yaşıyor gibi görünüyordu.

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Erkek arkadaşı Bad Bunny gezide görülmezken, reality yıldızı kendi markası olan içkileri de elinden düşürmedi.

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İlk kez 18 yaşında Marc Jacobs için podyuma çıkan podyum kraliçesi tüm gün arkadaşlarıyla keyif yapıp denizin keyfini çıkardı.

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Öne çıkan modellerden olan 26 yaşındaki Hailey Baldwin de açık mavi iki parça ve altın 'B' kolye takarken oldukça çekici görünüyordu.

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