Kendall Jenner yakın arkadaşının düğününe iddialı bir seçimle gitmişti! Gelinden izin istemiş

Kendall Jenner, Lauren Perez'in Kasım 2021'deki düğününde tartışmalı elbise tercih etmişti. İddialı bir dekolte ile fiziğini sergileyen ve düğünde gelinin bile önüne geçen Jenner'ın bu tarzı eleştirilere sebep olmuştu. Jenner 'kaba' ve 'saygısız' ifadeleriyle eleştirildi.

Kendall Jenner'ın elbisesi kasım ayından beri konuşulurken gelin daha fazla dayanamadı. Perez bir takipçisine "Çok muhteşem görünüyordu" yanıtını verdi. Gelinin kendisi gündem yapmazken bu konunun bu kadar konuşulması da herkesi kızdırdı.

Kendall Jenner'ın seçimi için gelin Perez'den izin aldığı da ortaya çıktı.

ELBİSENİN FİYATI DA GÜNDEMDE

Kendall Jenner'ın önü penceleri elbisesinin fiyatı da gündem oldu. Genç model bu düğün elbisesi için 20.118 TL ödedi.

