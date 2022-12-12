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Kendi çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce çılgına döndü! Boğazına sarılıp öldürdü

12.12.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Üvey babasının telefonunda kendi çıplak fotoğraflarını görmesinin ardından cinnet geçirip onu boğarak öldürdüğü iddia edilen 39 yaşındaki iç mimar Jade Janks, cinayetle suçlanarak tutuklandı. Olaya ilişkin kanıtlar olmasına rağmen suçlamaları kabul etmeyen Janks ve avukatı, olayın cinayet olmadığı konusunda ısrarcıydı.

Kendi çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce çılgına döndü! Boğazına sarılıp öldürdü

Jade Janks adlı, 2008 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına rağmen annesiyle birlikte yaşamaya devam eden üvey babası Thomas Merriman'ın evine temizlik yapmaya gitmişti. Genç kadın, etrafı topladığı esnada üvey babasının telefonunda kendisinin çıplak fotoğraflarını görünce deliye döndü. O esnada Merriman evde değildi.

HAZMEDEMEDİ

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Ancak bu durumu hazmedemeyen Jade Janks, daha sonra Merriman'a uyku ilacı verip onu etkisiz hale getirdi ve üvey babasını uyuduğu sırada başına poşet geçirip boğarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Janks, mahkeme hakimi Jorge Del Portillo, ellerinde genç kadının üvey babasını elleriyle boğarak öldürdüğüne dair kanıtlar olduğunu söylemesine rağmen suçlamaları kabul etmedi.

ÜVEY BABASINI ÇOK SEVERDİ

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Janks'in avukatı Marc Carlos, Merriman'ın sağlığının bozulması ve aldığı bir kokteyl uyku hapı nedeniyle öldüğünü söyledi. Merriman'ın resmi ölüm nedeni ise akut zehirlenme olarak kaydedildi. Avukat ayrıca, Merriman'ın alkolik olduğunu ve uyku hapı bağımlısı olduğunu iddia etti. Müvekkilinin, 'sorunlu birey' dediği merhum üvey babasını sevdiğinin de altını çizdi.

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cinayet üvey baba

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