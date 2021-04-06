Kendi helvasını yiyen Süreyya Çelikel’in yeniden dirilme hikayesi duyanları şaşkınlığa uğrattı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yaşayan Süreyya Çelikel, konuşma rahatsızlığı bulunan bir kişiydi. Süreyya Çelikel’in tarihe geçmesine neden olan olay ise 1970’li yıllarda yaşandı. Mezarda yürüyüş yaptığı sırada rahatsızlanan Çelikel, hastaneye kaldırıldı. Hastanede ara ara rahatsızlanan Çelikel’in en sonunda nabzı durdu ve öldü zannedilerek cenaze işlemleri başlatıldı. Tüm cenaze işlemleri tamamlanan Çelikel, defnedildikten saatler sonra kendine geldi. Tabutu kırarak tüm gücüyle mezardan çıktı. Olayın etkisini üzerinden atamayan adam tam evinin yolunu tutarken mezarlık bekçileri tarafından durduruldu ve o yıllarda Bulgurlu’da bulunan bir karakola götürüldü.

İlk başlarda mezarlık hırsızı olduğu düşünülen adam karakolda başına gelen talihsiz ve trajikomik olayı anlatmaya çalıştı. Bir süre sonra şoku atlatan adam evine döndü ve orada kendisinin helvasının yendiğine şahit oldu. Yıllar sonra yaşanan bu garip olay Süreyya Çelikel’in rahatsızlığından dolayı konuşamaması nedeniyle eşi Makbule Çelikel tarafından anlatıldı. O yıllarda olayın haberini yapan Uğur Dündar, Çelikel’in 18 yaşında yaşadığı şoktan dolayı ara ara nabzının durduğunu öğrendi. Toprak altındaki sıcaklıktan dolayı nabzı yeniden atmaya başlayan adam güçlükle tabutu kırmayı başardı. TRT arşivlerinin yeniden açılmasıyla birlikte seneler öncesinde yaşanan bu ilginç olay bir kez daha gündem oldu.



