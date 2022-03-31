Kendini ele verdi! 4 yıl boyunca mutfakta gizlemiş

David McMichael, rutin bir devlet kontrolü esnasında kendi kendini ele verdi. Yaşlı adam oğlunun cesedinin kalıntılarını yaklaşık dört yıl boyunca mutfağında sakladığı anlaşıldıktan sonra tutuklandı.

Polis, 29 Mart Salı günü sosyal yardım kontrolü için McMichael’in New Boston'daki evine geldi. Yetkililer McMichael'a neden onu ziyaret ettiklerini bilip bilmediklerini sorduklarında, yaşlı adamın panikle mutfağındaki ceset yüzünden olduğunu söylediği bildirildi. Bunun üzerine polis arama emri çıkardı.

OĞLUNUN CESEDİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Facebook'ta yayınlanan bir polis bildirisine göre olay yerindeki memurlar eve girdiler ve bir erkeğin iskelet kalıntılarını buldular. McMichael, New Boston Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, müfettişlere kalıntıların Mayıs 2018'de ölen yetişkin oğlunun cesedi olduğunu söyledi. Kısa bir süre sonra, David McMichael sorunsuz bir şekilde gözaltına alındı. Ceset ise daha fazla soruşturma için Dallas’a gönderildi.

Polis, müfettişlerin cesedin bir erkeğe ait olduğunu doğruladıklarını söyledi. Herhangi bir yaş ya da ölüm nedeni açıklamadılar. Cesedin muhtemelen Jason McMichael'a ait olduğu düşünülüyor.



