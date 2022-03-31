Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kendini ele verdi! 4 yıl boyunca mutfakta gizlemiş

Kendini ele verdi! 4 yıl boyunca mutfakta gizlemiş

31.03.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teksas’lı 67 yaşındaki David McMichael, polisin 2018 de ölen oğluna ait olduğunu söylediği iskelet kalıntılarının bulunmasının ardından şüpheli bulunarak tutuklandı.

Kendini ele verdi! 4 yıl boyunca mutfakta gizlemiş

David McMichael, rutin bir devlet kontrolü esnasında kendi kendini ele verdi. Yaşlı adam oğlunun cesedinin kalıntılarını yaklaşık dört yıl boyunca mutfağında sakladığı anlaşıldıktan sonra tutuklandı.

Polis, 29 Mart Salı günü sosyal yardım kontrolü için McMichael’in New Boston'daki evine geldi. Yetkililer McMichael'a neden onu ziyaret ettiklerini bilip bilmediklerini sorduklarında, yaşlı adamın panikle mutfağındaki ceset yüzünden olduğunu söylediği bildirildi. Bunun üzerine polis arama emri çıkardı.

OĞLUNUN CESEDİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Facebook'ta yayınlanan bir polis bildirisine göre olay yerindeki memurlar eve girdiler ve bir erkeğin iskelet kalıntılarını buldular. McMichael, New Boston Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, müfettişlere kalıntıların Mayıs 2018'de ölen yetişkin oğlunun cesedi olduğunu söyledi. Kısa bir süre sonra, David McMichael sorunsuz bir şekilde gözaltına alındı. Ceset ise daha fazla soruşturma için Dallas’a gönderildi.

Polis, müfettişlerin cesedin bir erkeğe ait olduğunu doğruladıklarını söyledi. Herhangi bir yaş ya da ölüm nedeni açıklamadılar. Cesedin muhtemelen Jason McMichael'a ait olduğu düşünülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 yıl sonra kavuştular! Kızının öz babasına aşık oldu12 yıl sonra kavuştular! Kızının öz babasına aşık oldu
Görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Videosu paylaşılınca...Görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Videosu paylaşılınca...
Her dediği çıkıyor! Ünlü kahinin Putin kehaneti tüyler ürperttiHer dediği çıkıyor! Ünlü kahinin Putin kehaneti tüyler ürpertti
Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Videosu paylaşılınca...

Görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Videosu paylaşılınca...

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu!

Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu!

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

İlginizi Çekebilir

İhaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

İhaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.