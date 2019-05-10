Kendinizi tedavi etmenize yardımcı olacak 7 kolay ve etkili yöntem

Vücudunuzu sağlıklı bir hale getirmek için en doğal ve uygun fiyatlı yöntemleri sizler için bir araya getirdik, buyursunlar...

Migreninizi iyileştirmek için üzüm suyunu deneyin

Migren hastasıysanız ve dayanılmaz ağrıları durdurmak için daha doğal bir yol arıyorsanız, üzüm suyu içmeyi deneyebilirsiniz. Üzüm suyu koruyucu olarak işlev görür. Ancak bu doğal içecekten fayda görmek için migren başladıktan sonra değil, migrenin etkilerini hissettiğiniz an içmeniz gerekiyor. Üzüm C vitamini, A vitamini ve B2 vitamini bakımından zengin olduğu için migren ağrılarını hafifletebilir. Migren tedavisinde sorumlu olan riboflavin olarak bilinen B2 Vitamini, beyninizdeki kimyasalları dengelemeye yardımcı olur. Migrene neden olan kandaki demir seviyesini azaltır, bunun için üzüm suyu demir antagonisti olarak görev yapar.

Saçlarınızın sağlıklı uzaması ve parlak görünmesi için somon yiyin



Sağlıklı görünen saçlar, hepimizin hayal ettiği bir şeydir. Sabah uyanıp aynaya baktığımızda kabarmış ve dolaşmış saç görmek istemeyiz. Mesele sadece kırıkları aldırmak değil, doğru besinleri de tüketmek. Buradaki kilit nokta ise somon tüketimi. Somon, saç ve saç derisini nemli tutmak için gerekli olan D vitamini ve omega-3 yağ asitlerini içerir. Omega-3, nemlendirici etkisinin yanı sıra iltihabı azaltır, kepeklenmeyi tedavi eder ve kaç kırılmasının önüne geçer.