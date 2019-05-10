Kendinizi tedavi etmenize yardımcı olacak 7 kolay ve etkili yöntem

Vücudunuzu sağlıklı bir hale getirmek için en doğal ve uygun fiyatlı yöntemleri sizler için bir araya getirdik, buyursunlar...
Migreninizi iyileştirmek için üzüm suyunu deneyin
Migren hastasıysanız ve dayanılmaz ağrıları durdurmak için daha doğal bir yol arıyorsanız, üzüm suyu içmeyi deneyebilirsiniz. Üzüm suyu koruyucu olarak işlev görür. Ancak bu doğal içecekten fayda görmek için migren başladıktan sonra değil, migrenin etkilerini hissettiğiniz an içmeniz gerekiyor. Üzüm C vitamini, A vitamini ve B2 vitamini bakımından zengin olduğu için migren ağrılarını hafifletebilir. Migren tedavisinde sorumlu olan riboflavin olarak bilinen B2 Vitamini, beyninizdeki kimyasalları dengelemeye yardımcı olur. Migrene neden olan kandaki demir seviyesini azaltır, bunun için üzüm suyu demir antagonisti olarak görev yapar.
Saçlarınızın sağlıklı uzaması ve parlak görünmesi için somon yiyin
Sağlıklı görünen saçlar, hepimizin hayal ettiği bir şeydir. Sabah uyanıp aynaya baktığımızda kabarmış ve dolaşmış saç görmek istemeyiz. Mesele sadece kırıkları aldırmak değil, doğru besinleri de tüketmek. Buradaki kilit nokta ise somon tüketimi. Somon, saç ve saç derisini nemli tutmak için gerekli olan D vitamini ve omega-3 yağ asitlerini içerir. Omega-3, nemlendirici etkisinin yanı sıra iltihabı azaltır, kepeklenmeyi tedavi eder ve kaç kırılmasının önüne geçer.
Limon+tuzlu su içerek fazla kilolara veda edin
Limonlu suyun sağlıklı olduğu bilinen bir gerçektir. Limon ve tuz, vücutta biriken toksinlerden kurtulmanıza yardımcı olan iki sihirli bileşendir. Bağırsak hareketlerini artırır, iştahı kontrol altına alır ve böylelikle kilo verme sürecini hızlandırır. Ulusal Sağlık Enstitüsüne göre limonlu su içerek metabolizma hızınızı artırabilirsiniz. Bunun için suyunuza taze limon ve çok az bir miktarda deniz tuzu ilave edin.
Kendi saç serumunuzu oluşturun
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This time of year and the whole dry scalp/hair shedding thing is relentless, but I think I might’ve found a solution for whoever is on the same boat.. p.s the smell makes it 10x more enjoyable! Ingredients: 1 tsp of Castor Oil 1 tsp of Unrefined Coconut Oil 1-2 drops of Lavender Oil (no more than 2 drops, it’s very concentrated ) Directions: mix ingredients together and apply to scalp first and with whatever is left run through mid-shaft and ends.. this will also help stimulate hair growth along with hydrating the scalp. You can keep this treatment in anywhere from 15 minutes to over night, just be sure to do a thorough shampoo to ensure all the oil is out and no build up is caused.. You’ll thank me later, enjoy???? #essentialoils #castoroil #coconutoil #haircareroutine
Saçınızın hızlı bir şekilde uzamasını istiyorsanız hint yağından muhakkak faydalanın. Bu süreçte saç derinizi de nemlendirmeniz gerekecek. Onun için E vitamini, Omega-9 ve Omega-6 yağ asitleri kullanmalısınız. Evde kolay bir şekilde saç serumu hazırlamak için;
2 yemek kaşığı hint yağı
1 tatlı kaşığı avokado yağı
1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı
Tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın.
Saç derinize masaj yaparak uygulayın (yaklaşık 10 dakika boyunca)
Serumu saçınızda 1 buçuk saat bekletin ve ardından duş alın.
Saç serumunu haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.
Uyandıktan sonra ilk 30 dakika içinde kahvaltınızı yapın
Uyandıktan hemen sonra limonlu ve tuzlu bir bardak suyunuzu için. Bu yarım saat içinde de kahvaltı yapmak çok önemli. Aç hissetmiyorsanız bile kahvaltıyı kaçırmamalısınız. Çünkü sağlıklı bir bünyenin ve yağ oranını kontrol etmenin yolu kahvaltıdan geçiyor.
Başarılı diyet yapan insanların yüzde 70'inden fazlası uyandıktan sonra yarım saat içinde kahvaltı yapıyorlar. Uyurken metabolizma hızımız yavaşlar, ve sabah bu hızın normale dönmesi 1 saat kadar sürer. Metabolizma hızını normale döndürmek ve kendinizi daha iyi hissetmek için kahvaltıyı ileri saatlere atmamaya özen gösterin.
Meyve kullanarak dişlerinizi beyazlatın
Sararan dişlerden kurtulmak için antioksidanlar açısından zengin meyve ve sebzelerden faydalanın. Çilek, bu konuda oldukça başarılı bir meyvedir, kahve çayn dişte bıraktığı lekelerden kurtarır. Elma ise doğal bir leke çıkarıcıdır çünkü daha fazla tükürük üretmeye yardımcı olur.
Portakal ise diş çürümesine neden olan asitleri nötralize etmeye yardımcı olur.
Sağlıklı bir safra kesesi için kahve
Kahve, her zaman sağlıklı olarak anılmasa da bazı organlar için ciddi anlamda yarar sağlayabilir. Kahvede bulunan kafein, safra kesesi içinde kasılmaları gerçekleştirir. Aynı zamanda kahve, safra kesesi içindeki küçük kristallerin büyük safra kesesi taşları haline gelmesini önlemektedir. Günde bir fincan kahve safra kesesine iyi gelecektir sevgili okur.
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