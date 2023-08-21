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Kendisinden 35 yaş küçük isimle evlenmişti... Erman Toroğlu'nun yatak odası sosyal medyayı salladı!

21.08.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisinden 35 yaş küçük aşkı Ezgi Yavuz ile evlenen Erman Toroğlu o dönem çok konuşulmuştu. Erman Toroğlu şimdi de Evrim Akın'a açtığı evinin kapılarıyla adından söz ettirdi. Ünlü yorumcunun yatak odası sosyal medyanın diline düştü.

Türk futbolunun önemli ismi Erman Toroğlu 2022 yılında İspanya'da kendisinden 35 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlenerek sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdilerde spor yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu, Kanal D ekranlarında yayınlanan Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının konuğu oldu.

Yaz aylarını Bodrum'daki deniz manzaralı evinde geçiren Toroğlu'nun saray yavrusunu andıran evi dikkat çekerken sosyal medyanın diline ise yatak odası düştü.

Ünlü spor yorumcusunun evi ağızları açık bıraktı! Adeta saray yavrusu Ünlü spor yorumcusunun evi ağızları açık bıraktı! Adeta saray yavrusu

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Aynalarla dolu yatak odasına giren Evrim Akın şoke oldu. 17 yıldır lüks evde yaşayan Toroğlu'nun yatak odasında tavan aynası dikkat çekerken Akın aynayla konuştu.

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Toroğlu yatak odasındaki çekmeceden ise Kore'den aldığı aleti çıkarıp gösterdi. Bu aleti hırsıza karşı önlem olarak kullandığını da söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu sosyal medya

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