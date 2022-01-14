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Kendisine benzeyen cinsel ilişki oyuncağını görünce inanamadı! İsrailli model Yael Cohen Aris, dava açmaya hazırlanıyor

14.01.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrailli bir model Yael Cohen Aris, kendisine benzeyen şişme bir bebekle karşılaştığında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Cinsel ilişki oyuncağının Çinli üretici firmasına dava açmaya hazırlanan Aris, bebeğin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarından esinlenerek oluşturulduğunu dile getirdi.

Kendisine benzeyen cinsel ilişki oyuncağını görünce inanamadı! İsrailli model Yael Cohen Aris, dava açmaya hazırlanıyor

Yael Cohen Aris, yaptığı açıklamada Çinli firmanın kendisinden izin almadan yüzünün detaylarını kullanarak bir şişme bebek yaptığını öne sürdü. 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni, “Yael” adı verilen bebeğin yüz kısmının kendisine ait fotoğraflardan esinlenerek tasarlandığını iddia etti. İsrailli modelin itirazı üzerine harekete geçen Çinli firman, şişme bebeğin baş kısımlarını değiştirerek yeniden tasarlayacaklarını dile getirdi.

YÜZÜNDEKİ BENE KADAR BENZETTİLER

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Aris, firmanın ürettiği parçanın yüzündeki bene kadar benzerlik taşıdığını ifade ederek “Bu sadece yüzümdeki ben ve adımla ilgili bir durum değil. Şişme bebekler sonuç olarak yapay ve yalnızca belirli bir noktaya kadar insana benzetilebilirler. Fakat bu benim kimliğimle, fotoğraflarımla, videolarımla ve sosyal medya hesaplarımla ilişkilendirilince kasten yapıldığını düşündürdü” dedi.

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“HER ZAMAN OYUNCU OLMAK İSTEDİM”

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İsrail ordusunda da görev yapan bilgisayar yazılımcısı Aris, çocukluk hayalinin oyunculuk olduğunu dile getirdi ve sosyal medyadaki modellik kariyerine bu hayalini gerçekleştirmek için başladığını söyledi. Aris, 2019'da bir takipçisinin kendisine şişme bebeğin tasarlanmasına dair planlardan bahsedilen bir forumun linkini gönderdiğini, projeden bu şekilde haberdar olduğunu belirtti. Aris şişme bebek sektörüyle alakalı bir sorunu olmadığını söyleyen Aris, “Şişme bebek endüstrisiyle ilgili bir sorunum yok. Buradaki problem benden izin alınmadan, benim bilgim olmadan hareket edilmesi" dedi.

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FİRMA: BENZERLİK TAMAMEN TESADÜFİ

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Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Çinli üretici firma ürettikleri bebekle Aris arasındaki benzerliğin tamamen tesadüfi olduğunu söyledi. Yetkili, "Yanlış anlaşılmayı sonlandırmak için bu ürünün adını artık Yael olarak kullanmayacağız. Ayrıca Aris'le ilgili fotoğrafları da kaldıracağız ve ortaklarımıza da bununla ilgili bilgilendirmede bulunacağız" dedi. Aris ise ürünlerin satıştan kaldırılması için dava açacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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