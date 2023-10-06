Kendisine edilen küfürlerden sonra Beşiktaş maçını terk eden Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu! ''Organize bir olaydı''

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş-Lugana maçını izlemek için gittiği Dolmabahçe'de taraftarların tepkisi ile karşılaşmış ve maç sona ermeden stadyumu terk etmişti. Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükekşi flaş ifadeler kullandı.

"GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Mehmet Büyükekşi, "Gerçekten çok üzgünüm. TFF Yönetimi olarak tüm takımlarımızın Avrupa maçlarına gitmeye çalışıyoruz. Beşiktaş’ın maçına da geldik. Sayın Çebi depremzeler için organize edilen maçlarda ‘bizim maçlara gelmiyorsunuz’ diye sitem ediyordu. İade-i ziyarette bulunduk." dedi.

"ORGANİZE BİR OLAYDI"

Büyükekşi, "Beklemediğimiz bir ortamla karşılaştık. Herkes kendine yakışanı yapar. Yaşananlar münferit olsaydı kalırdım. Ancak organize bir olaydı. Sayın Bakan da üzüntülerini iletti. Kendisinin de onayını alıp maçtan çıktık." ifadelerini kullandı.

(Milliyet)

