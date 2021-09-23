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Kimse durduramıyor! Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak için yeniden ameliyat olacağını açıkladı

23.09.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki Bulgaristanlı Andrea Ivanova, dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğunu iddia ediyor. Ailesinin onaylamamasına rağmen Ivanova daha fazla meme ve dudak ameliyatı olacağını açıkladı.

Kimse durduramıyor! Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak için yeniden ameliyat olacağını açıkladı

"Dünyanın en büyük dudaklarına" sahip olduğunu iddia eden dudak dolgusu bağımlısı, daha fazla ameliyat olmayı planladığını belirtti. Bulgaristanlı genç kız dudak dolgusu tutkusuna ilk olarak 2018 yılında başladı. Daha hacimli ve büyük dudakları sevdiğini belirten Ivanova, her ay düzenli olarak dudak dolgusu işlemi yaptırıyor.

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“HER ZAMAN FARKLI OLMAK İSTEDİM”

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Büyük dudakların her zaman daha seksi göründüğünü ifade eden Ivanova, kendisine bu durumun nasıl bir etki yaratacağını merak ettiği için dudak dolgusu yaptırmaya başladı. 2018 yılından beri dudak dolgusu için 5 bin sterlin (yaklaşık 59 bin TL) harcadığını açıklayan Ivanova, “Her zaman farklı olmak, kalabalığın arasından sıyrılmak istedi. İri dudaklara ek olarak meme estetiğim de var. Ayrıca daha fazla makyaj yapıyorum. Ağır, koyu ve göz alıcı makyajı, yapay görünümlü saçları ve büyük kirpikleri seviyorum” diye konuştu.

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“AİLEM ONAYLAMIYOR”

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Ailesinin dış görünüşünü onaylamadığını ve abartılı bulduğunu ifade eden Ivanova kendisini eleştirenleri dinlemeyeceğini söyledi. Hala daha fazla ameliyat olmak için planlar yapan Ivanova, “Şu anda sabit olduğum implantların iki katı büyüklüğünde yeni bir meme operasyonu geçirmeyi planlıyorum. Elbette dudaklarımı büyütmeye devam edeceğim. Yüzüm için kontur, çene ve elmacık kemiklerini şekillendirme prosedürlerini de uygulayacağım” dedi.

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