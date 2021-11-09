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Tüm vücudunu dövmeyle kaplatan sosyal medya fenomeni eski halini paylaştı! Takipçilerinden tepki yağdı

09.11.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da yaşayan Kerstin Tristan isimli model, vücuduna yaptırdığı dövmeleriyle sosyal medyada popüler oldu. Bedeninin büyük bir bölümünü dövmelerle kaplatan Tristan dönüşümü için yaklaşık 25 bin sterlin (329 bin TL) harcadı. Takipçilerinin merak etmesi üzerine sevilen isim vücudunun değişimden önceki halini paylaştığı bir fotoğraf yayınladı.

Tüm vücudunu dövmeyle kaplatan sosyal medya fenomeni eski halini paylaştı! Takipçilerinden tepki yağdı

Alman model Kerstin Tristan sosyal medya hesabından 186 bin takipçisine dövmelerinden önceki halini gösterdi. Fenomen ismin takipçileri değişim karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtti.

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VÜCUDU RENGARENK DETAYLARLA BEZELİ

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Kerstin’in dövme tutkusu yaklaşık 5 yıl önce başladı. Koluna ilk olarak küçük bir kelebek dövmesi yaptıran fenomen isim yıllar içinde ise vücudunu âdeta bir bahçeye dönüştürdü. Kelebek ve çiçek temalarında yüzlerce dövmesi bulunan Tristen, 2014 yılından kalan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Tamamen dövmesiz ve sapsarı saçlarıyla gülümsediği fotoğraf kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

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“BU BEN MİYİM?”

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2014 yılındaki kendi fotoğrafını tanımakta zorlandığını ifade eden Kerstin, takipçilerine hangi halini daha çok beğendiklerini sordu. Gönderisine Kerstin, “Aman Tanrım, bu ben miyim? 2014’te hala sıfır dövmeli olduğum zamanlar. Sizce hangisi daha güzel?” notunu ekledi.

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Bazı kullanıcılar değişimini beğendiğini söylerken bazıları ise eski halinin daha güzel olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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