Kendisini ölü göstermişti! Cinsel saldırı suçundan aranan istismarcı koronavirüse yakalanınca hastanede yakayı ele verdi

“Bu kadarı ancak filmlerde olur” denilecek bir olay Amerika’dan İskoçya’ya kadar uzanmayı başarmasıyla dünya basınında geniş yankı uyandırdı. ABD'nin Utah eyaletinde suçlu bulunan 34 yaşındaki Rossi, Interpol tarafından aranıyordu. Utah County Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Nicholas Alahverdian olarak da bilinen Nicholas Rossi'nin 2008'de Utah'ta cinsel saldırı ve 2018'de Ohio'da başka bir saldırı iddialarıyla ilgili olarak polis tarafından arandığı belirtildi. Alahverdian'ın 2008'de Nicholas Rossi adını kullanarak Ohio'da Sinclair Üniversitesi'nin bir öğrencisine merdiven boşluğunda cinsel saldırıda bulunmaktan mahkum edildiği anlaşıldı.

CENAZE TÖRENİ BİLE DÜZENLENDİ

Ocak 2020'de Non-Hodgkin lenfoma (NHL) hastalığına yakalandığı haberini çeşitli medya kuruluşlarına servis eden ismin, 29 Şubat 2020 tarihinde ölüm ilanı yayınlandı. Hakkında vefat yazıları yayınlanan Alahverdian için Facebook üzerinde bir anma sayfası dahi kuruldu.İnternette Rossi'nin öldüğüne ve küllerinin okyanusa döküldüğüne dair bir anma yazısı paylaşıldı.

KORONAVİRÜS KOVALAMACAYI BİTİRDİ

Kendisini ölü gösteren Nicholas Alahverdian’in İskoçya’da hayatta olduğu ortaya çıktı. Rhode Island polisi, Alahverdian'ın İskoçya'da koronavirüse yakalanmasının ardından hastanede ventilatörle solunum desteği aldığını açıkladı.



