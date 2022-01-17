Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kendisini ölü göstermişti! Cinsel saldırı suçundan aranan istismarcı koronavirüse yakalanınca hastanede yakayı ele verdi

Kendisini ölü göstermişti! Cinsel saldırı suçundan aranan istismarcı koronavirüse yakalanınca hastanede yakayı ele verdi

17.01.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde suç filmlerini senaryosunu aratmayacak bir olay yaşandı. ABD’li Nicholas Alahverdian yıllar önce cinsel saldırı suçlamasıyla aranıyordu. 2020 yılında ölümünün açıklanmasıyla polis suçlunun dosyasını kapatmıştı. İskoçya’da hastanede koronavirüs tedavisi sırasında yakalandı. Nicholas Alahverdian, hastane odasında gözaltında tutulduğunda İskoçya Polisi'ne Arthur Knight adını verdi. Ancak genç adamın tüm dünyanın aradığı bir suçlu olduğu ortaya çıktı.

Kendisini ölü göstermişti! Cinsel saldırı suçundan aranan istismarcı koronavirüse yakalanınca hastanede yakayı ele verdi

“Bu kadarı ancak filmlerde olur” denilecek bir olay Amerika’dan İskoçya’ya kadar uzanmayı başarmasıyla dünya basınında geniş yankı uyandırdı. ABD'nin Utah eyaletinde suçlu bulunan 34 yaşındaki Rossi, Interpol tarafından aranıyordu. Utah County Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Nicholas Alahverdian olarak da bilinen Nicholas Rossi'nin 2008'de Utah'ta cinsel saldırı ve 2018'de Ohio'da başka bir saldırı iddialarıyla ilgili olarak polis tarafından arandığı belirtildi. Alahverdian'ın 2008'de Nicholas Rossi adını kullanarak Ohio'da Sinclair Üniversitesi'nin bir öğrencisine merdiven boşluğunda cinsel saldırıda bulunmaktan mahkum edildiği anlaşıldı.

CENAZE TÖRENİ BİLE DÜZENLENDİ

İSTİSMAR

Ocak 2020'de Non-Hodgkin lenfoma (NHL) hastalığına yakalandığı haberini çeşitli medya kuruluşlarına servis eden ismin, 29 Şubat 2020 tarihinde ölüm ilanı yayınlandı. Hakkında vefat yazıları yayınlanan Alahverdian için Facebook üzerinde bir anma sayfası dahi kuruldu.İnternette Rossi'nin öldüğüne ve küllerinin okyanusa döküldüğüne dair bir anma yazısı paylaşıldı.

Tarihin en acımasız katili! İşlediği cinayetle Mindhunter dizisine ilham olan seri katil: Ed KemperTarihin en acımasız katili! İşlediği cinayetle Mindhunter dizisine ilham olan seri katil: Ed Kemper

KORONAVİRÜS KOVALAMACAYI BİTİRDİ

İSTİSMAR3

Kendisini ölü gösteren Nicholas Alahverdian’in İskoçya’da hayatta olduğu ortaya çıktı. Rhode Island polisi, Alahverdian'ın İskoçya'da koronavirüse yakalanmasının ardından hastanede ventilatörle solunum desteği aldığını açıkladı.

Tüm dünya bu haberi konuşuyordu! 16 aylık kızının ölümünü izleyen anne Frankie Smith'in gençlik fotoğrafları ortaya çıktıTüm dünya bu haberi konuşuyordu! 16 aylık kızının ölümünü izleyen anne Frankie Smith'in gençlik fotoğrafları ortaya çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başarısız estetik operasyondan sonra hayatı mahvoldu! 3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı, çareyi Türkiye’de bulduBaşarısız estetik operasyondan sonra hayatı mahvoldu! 3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı, çareyi Türkiye’de buldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Cinsellik itirafı sosyal medyada olay yarattı! “İzin veriyorum”Cinsellik itirafı sosyal medyada olay yarattı! “İzin veriyorum”
Anahtar Kelimeler:
Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı! Çareyi Türkiye’de buldu

3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı! Çareyi Türkiye’de buldu

“Aslında böyle görünmüyorum” dedi! Paylaşımı olay yarattı

“Aslında böyle görünmüyorum” dedi! Paylaşımı olay yarattı

İlginizi Çekebilir

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.