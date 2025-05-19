O kentte büyük panik yaşandı! Metrelerce uzunlukta yılan pencereden eve girdi

Olay, Akçay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir eve yılan girdiğini fark eden vatandaşlar durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dikkatli ve titiz bir çalışmayla yılanı evden çıkarttı.

Zararsız olduğu belirlenen yılan, itfaiye ekipleri tarafından alınarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Mahalle sakinleri, olay sonrası hızlı müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

BATMAN’DA TAVAN ARASINA GİREN YILAN PANİĞE NEDEN OLDU

Batman’ın Kozluk ilçesinde bir evin tavanına girip paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.İlçenin Dövecik köyünde ev sakinleri tarafından fark edilen yılanın çıkartılması için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Tavan arasında giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

İlçenin Dövecik köyünde ev sakinleri tarafından fark edilen yılanın çıkartılması için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Tavan arasında giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

BURSA'DA YILAN OPERASYONU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesinde zehirli Kafkas burunlu engerek yılanı görüldü. Yılan itfaiye ekiplerince yakalanıp ormana salındı.

Olay geçtiğimiz günlerde Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesinde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Bahçeye çıkan apartman sakinleri yılanı görünce şoke oldular. Vatandaşlar Büyükşehir itfaiyesini arayıp yardım istediler. İtfaiye ekipleri, zehirli olan yılanı ilk kez görünce şaşırdılar. Ekipler dikkatli bir şekilde yılanı yakalayıp file içine aldılar. Ekipler, yakaladıkları yılanı ormana saldılar.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır