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Müze dolabının içinde bulundu! Hiper etçil, boyutları devasa

BBC BBC
18.04.2019 16:31 | Son Güncelleme

Kenya'da bir müzedeki dolapta yaklaşık 40 yıldır sırtlan iskeleti diye tutulan bir fosilin, 20 milyon önce yaşayan dev bir aslana ait olduğu anlaşıldı.

Müze dolabının içinde bulundu! Hiper etçil, boyutları devasa

Svahili dilinde "Büyük Afrika aslanı" anlamına gelen "Simbakubwa kutokaafrika" adlı "hynaenodon" türü aslanın Doğu Afrika'ya özgü nesli tükenmiş bir memeli olduğu belirtiliyor.

Bu hayvanlar sırtlanlarla akrabalığı olmamasına karşın, sırtlanlarınkine benzer dişleri olduğu için "hynaenodon" olarak adlandırılıyor.

'KUTUP AYISI BÜYÜKLÜĞÜNDE HİPER ETÇİL'

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan araştırmacı Matthew Borths'a göre fosili bulunan hayvan, dev dişleri olan, kutup ayısı büyüklüğünde bir "hiper-etçil".

National Geographic'in haberine göre, Nairobi Ulusal Müzesi'nde araştırma yapan Borths, 2013'te üzerinde "sırtlanlar" etiketi bulunan çekmecedeki dişlerle çene ve diğer kemik parçalarını incelemek için izin aldı.

1970'lerin sonunda Kenya'nın batısındaki bir kazıda bulunan fosil üzerindeki inceleme 2017'den beri devam ediyordu.

Borths ve Nancy Stevens adlı paleontoloğun araştırmasıyla ilgili bulgular, bilim dergisi Journal of Vertabrate Palentology'de yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kenya MÜZE dev aslan fosil

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