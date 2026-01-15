Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Mansur Yavaş'a olan benzerliği dikkat çekti! 40 yıllık esnafı gören o yorumu yapıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 40 yıldır tostçuluk yapan Mehmet Yıldız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a benzerliği dikkat çekiyor.

Mansur Yavaş'a olan benzerliği dikkat çekti! 40 yıllık esnafı gören o yorumu yapıyor
Çiğdem Sevinç

Nazilli'de yaşayan 66 yaşındaki Mehmet Yıldız, ilçede 40 yıldır tostçuluk yapıyor.

İlçede ‘Bizim Tostçu’ olarak bilinen Mehmet Yıldız, ustalığının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Mansur Yavaş a olan benzerliği dikkat çekti! 40 yıllık esnafı gören o yorumu yapıyor 1

BENZERLİĞİ FARK EDİLİYOR

Yıllardır aynı noktada sürdürdüğü esnaflığıyla ilçe halkının yakından tanıdığı isimler arasında yer alan ve ustalığı, güler yüzü ve mütevazı kişiliğiyle bilinen Yıldız, dükkanına gelen müşterilerden de sık sık "Mansur Yavaş’a ne kadar benziyorsunuz" yorumlarını alıyor.

Mansur Yavaş a olan benzerliği dikkat çekti! 40 yıllık esnafı gören o yorumu yapıyor 2

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
45 dereceden 0'a mikrosaniyede düşüyor!45 dereceden 0'a mikrosaniyede düşüyor!
Tayland'da bir gün arayla iki vinç kazası!Tayland'da bir gün arayla iki vinç kazası!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Esnaf Aydın tost
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.