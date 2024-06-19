Kerem Aktürkoğlu'na Suudi Arabistan'dan servet önerdiler!

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağmaya devam ediyor.
4 farklı ülkeden transfer teklifi alan tecrübeli oyuncunun, ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
Sabah'ın haberine göre; Kariyeri açısında Avrupa'yı düşünen Kerem'in Suudi Arabistan'dan gelen ciddi teklifle de kafasının karıştığı öğrenildi.
Suudi ekibinin Kerem'e yıllık 10 milyon euro maaş önerdiği de vurgulandı.
Öte yandan Real Sociedad'ın da yakından ilgilendiği Kerem için Galatasaray, 15 milyon euro bonservis bekliyor.