Kerem Aktürkoğlu'na Suudi Arabistan'dan servet önerdiler!

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağmaya devam ediyor.

4 farklı ülkeden transfer teklifi alan tecrübeli oyuncunun, ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; Kariyeri açısında Avrupa'yı düşünen Kerem'in Suudi Arabistan'dan gelen ciddi teklifle de kafasının karıştığı öğrenildi.

10 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ

Suudi ekibinin Kerem'e yıllık 10 milyon euro maaş önerdiği de vurgulandı.

Öte yandan Real Sociedad'ın da yakından ilgilendiği Kerem için Galatasaray, 15 milyon euro bonservis bekliyor.





