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Kerem Aktürkoğlu'na Suudi Arabistan'dan servet önerdiler!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.06.2024 15:43
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Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu için teklifler gelmeye devam ederken, Sarı-Kırmızılı isme Suudi Arabistan'dan rekor bir ücret teklif edildi. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu'na Suudi Arabistan'dan servet önerdiler!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağmaya devam ediyor.

4 farklı ülkeden transfer teklifi alan tecrübeli oyuncunun, ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; Kariyeri açısında Avrupa'yı düşünen Kerem'in Suudi Arabistan'dan gelen ciddi teklifle de kafasının karıştığı öğrenildi.

10 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ

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Suudi ekibinin Kerem'e yıllık 10 milyon euro maaş önerdiği de vurgulandı.

Öte yandan Real Sociedad'ın da yakından ilgilendiği Kerem için Galatasaray, 15 milyon euro bonservis bekliyor.

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