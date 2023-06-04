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Kerem Aktürkoğlu'ndan 6-0 göndermesi!

04.06.2023 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe derbisinden 3 puanla ayrılan Galatasaray, sarı-lacivertlileri Nef Stadyumu’nda 9 yıl sonra mağlup etti. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonunda 6-0 göndermesi geldi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan 6-0 göndermesi!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup ederek evinde kötü seriyi bitirdi. Aslan, Nef Stadyumu’nda sarı-lacivertlileri en son 18 Ekim 2014 tarihinde oynanan derbide 2-1’lik skorla yenmişti. Cimbom bu sonuçla Fenerbahçe’yi sahasında 9 yıl sonra yenmiş oldu.

6-0 GÖNDERMESİ

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Kerem Aktürkoğlu, "Maçların sahada kazanıldığını herkese gösterdik. Fenerbahçe'ye karşı gol yemedik, toplamda 6-0. Herkesi tebrik ediyorum. Bütün bir aile olarak bu sezonu tamamladık. Camiamıza teşekkür ederiz. Güzel bir son oldu. Hepimize armağan olsun." dedi.


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