Kerem Aktürkoğlu'ndan 6-0 göndermesi!

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup ederek evinde kötü seriyi bitirdi. Aslan, Nef Stadyumu’nda sarı-lacivertlileri en son 18 Ekim 2014 tarihinde oynanan derbide 2-1’lik skorla yenmişti. Cimbom bu sonuçla Fenerbahçe’yi sahasında 9 yıl sonra yenmiş oldu.

6-0 GÖNDERMESİ

Kerem Aktürkoğlu, "Maçların sahada kazanıldığını herkese gösterdik. Fenerbahçe'ye karşı gol yemedik, toplamda 6-0. Herkesi tebrik ediyorum. Bütün bir aile olarak bu sezonu tamamladık. Camiamıza teşekkür ederiz. Güzel bir son oldu. Hepimize armağan olsun." dedi.



