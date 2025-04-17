Kerem Aktürkoğlu o listenin zirvesinde! Yıldız isimleri geride bıraktı

Kerem Aktürkoğlu, Kulüpler Dünya Kupası'na katılan futbolcular arasında en çok maça çıkan isim oldu.

BU SENE ÇOK FORMDA

Kerem Aktürkoğlu, toplamda 55 maçta görev alarak Real Madrid'in tecrübeli Hırvat yıldızı Luka Modric ve Barcelona'nın Fransız futbolcusu Jules Kounde gibi isimleri geride bıraktı. Geçen yılın eylül ayında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 16 gol ve 14 asist üretti.

YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

54 maçta forma giyen Modric, Kerem'in ardından listede ikinci sırada bulunurken, takım arkadaşı Federico Valverde 53 maçta forma giyerek listenin 5. sırasında kendine yer buldu. Danimarka Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Celtic kalecisi Kasper Schmeichel ise 54 maçta süre alarak listede Modric'in hemen ardında 3. sırada bulunuyor.