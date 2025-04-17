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  4. Kerem Aktürkoğlu o listenin zirvesinde! Yıldız isimleri geride bıraktı

Kerem Aktürkoğlu o listenin zirvesinde! Yıldız isimleri geride bıraktı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
17.04.2025 17:25
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Uluslararası Profesyonel Futbolcular Dernekleri Federasyonunun (FIFPRO) resmi sosyal medya hesabı X üzerinden açıkladığı verilere göre, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımların oyuncuları arasında Kerem Aktürkoğlu, en çok maça çıkan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu o listenin zirvesinde! Yıldız isimleri geride bıraktı
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Kerem Aktürkoğlu, Kulüpler Dünya Kupası'na katılan futbolcular arasında en çok maça çıkan isim oldu.

BU SENE ÇOK FORMDA

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Kerem Aktürkoğlu, toplamda 55 maçta görev alarak Real Madrid'in tecrübeli Hırvat yıldızı Luka Modric ve Barcelona'nın Fransız futbolcusu Jules Kounde gibi isimleri geride bıraktı. Geçen yılın eylül ayında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 16 gol ve 14 asist üretti.

YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

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54 maçta forma giyen Modric, Kerem'in ardından listede ikinci sırada bulunurken, takım arkadaşı Federico Valverde 53 maçta forma giyerek listenin 5. sırasında kendine yer buldu. Danimarka Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Celtic kalecisi Kasper Schmeichel ise 54 maçta süre alarak listede Modric'in hemen ardında 3. sırada bulunuyor.

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